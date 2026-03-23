Представитель КСИР обратился к Трампу со словами «ты уволен»

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что тот уволен.

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакома эта фраза. Спасибо за внимание к этому вопросу», — цитирует Зольфагари агентство Tasnim.

Соответствующее обращение он произнёс на английском языке.

Также Зольфагари отметил, что США используют мусульманское население региона как живой щит.

«Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменной фразой Трампа, которую он часто использует в своих постах в соцсети Truth Social.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй предположил, что у Трампа на фоне операции против Ирана произошёл нервный срыв.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше