Представитель КСИР обратился к Трампу со словами «ты уволен»

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакома эта фраза. Спасибо за внимание к этому вопросу», — цитирует Зольфагари агентство Tasnim.
Соответствующее обращение он произнёс на английском языке.
Также Зольфагари отметил, что США используют мусульманское население региона как живой щит.
«Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменной фразой Трампа, которую он часто использует в своих постах в соцсети Truth Social.
Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй предположил, что у Трампа на фоне операции против Ирана произошёл нервный срыв.