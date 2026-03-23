В американской армии нарастает разочарование из-за войны с Ираном

Часть американских военнослужащих, участвующих в операции против Ирана, испытывают сильный стресс, разочарование и даже подумывают об увольнении. Об этом сообщает Huffpost со ссылкой на источники среди военных, резервистов и правозащитников.

По словам резервистки, наставляющей молодых офицеров, бойцы не хотят умирать за Израиль и быть политическими пешками. Главным деморализующим фактором они называют отсутствие в США чёткого нарратива, оправдывающего войну.

Ранее СМИ предупреждали, что конфликт с Ираном может ослабить позиции нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Британский политик Джордж Гэллоуэй, в свою очередь, заявил, что презилент США находится в состоянии нервного срыва из-за конфликта на Ближнем Востоке, и призвал его окружение отстранить главу государства от власти.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше