Большинство водителей принципиально не пропускают машины, объехавшие пробку

ВЛАДИВОСТОК, 23 мар — РИА Новости. Значительная часть водителей, согласно результатам опроса автомобильного портала «Дром», принципиально не пропускают перед собой машины, которые объезжают пробку и потом пытаются вклиниться обратно в поток, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала.
«Дром» спросил автолюбителей, запустят ли они водителей, которые объехали пробку и хотят вклиниться обратно в поток? Большинство — 51% — водителей ответили «не пускаю принципиально». Еще 42% опрошенных сказали, что запускают: из них 36% не любят таких водителей, а 6% жалеют их. Кроме того, 7% признались, что сами, бывает, объезжают пробки и вклиниваются в ряд", — рассказали в пресс-службе.
Чаще других принципиально не запускают в поток таких водителей жители Томской (63%), Ленинградской и Оренбургской областей (по 60%). Запускают в свой ряд чаще на дорогах Хакасии (54%), Сахалина (51%) и Ростовской области (50%).
Среди тех, кто признался, что сам объезжают пробки, а потом вклинивается обратно, — в основном водители Московской — 12%, Воронежской и Тюменской областей — по 9%.
«В комментариях автолюбители рассказывали, в каких случаях они готовы запустить машину в поток. Водитель из Санкт-Петербурга отметил случай, при котором он может запустить машину в поток: “Если человек вежливый, включает поворотник и ждет. Тем более можно случайно не успеть перестроиться, что часто в городах с поворотами под стрелку с крайней полосы”. С ним согласились более 500 посетителей “Дрома”. Еще отмечали, что готовы запустить водителей, “отъезжающих от магазина”, — рассказали в пресс-службе.
Во всероссийском опросе приняли участие более 12 тысяч человек.