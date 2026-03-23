Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции не фиксируют спада интереса туристов из России

Турсектор Турции не фиксирует спада интереса россиян на фоне кризиса в регионе.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Туристический сектор Турции не фиксирует снижения интереса со стороны россиян на фоне кризиса вокруг Ирана, сообщили РИА Новости в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«На данный момент турсектор Турции не отмечает снижения интереса со стороны российских туристов. Бронирования и запросы на отдых сохраняются на стабильном уровне, несмотря на текущую региональную ситуацию», — сообщили в администрации президента Турции.

Власти турецкой курортной Антальи не получали жалоб от туристов из РФ на безопасность отдыха, сообщили ранее РИА Новости в муниципалитете региона. Российские туристы, которые не смогут отправиться на мартовские праздники в ОАЭ, могут рассмотреть направление турецкой Антальи, рассказал ранее журналистам член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше