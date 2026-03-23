В Турции не фиксируют спада интереса туристов из России

АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Туристический сектор Турции не фиксирует снижения интереса со стороны россиян на фоне кризиса вокруг Ирана, сообщили РИА Новости в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«На данный момент турсектор Турции не отмечает снижения интереса со стороны российских туристов. Бронирования и запросы на отдых сохраняются на стабильном уровне, несмотря на текущую региональную ситуацию», — сообщили в администрации президента Турции.
Власти турецкой курортной Антальи не получали жалоб от туристов из РФ на безопасность отдыха, сообщили ранее РИА Новости в муниципалитете региона. Российские туристы, которые не смогут отправиться на мартовские праздники в ОАЭ, могут рассмотреть направление турецкой Антальи, рассказал ранее журналистам член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян.