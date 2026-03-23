Подводная война Ирана: американских пиратов топят ударами со дна пролива

Иран готов взять под контроль мировую нефтетранспортную артерию — Ормузский пролив с помощью секретного оружия: супердронов «Аждар», которые неуязвимы для радаров, и флота мини-подлодок «Гадир». О вооружении, которое приводит в ужас НАТО, рассказалaif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Аждар» бьет без промаха: американские авианосцы стали мишенью.
Напряжение в акватории Ормузского пролива достигло критической точки. Иран продемонстрировал миру арсенал, способный перекрыть главную нефтетранспортную артерию, поставив на колени экономики западных стран. Речь идет о морских беспилотниках «Аждар» и флоте подлодок-невидимок, которые делают Иран хозяином ситуации в регионе.
Главный козырь Тегерана — это подводные беспилотные аппараты «Аждар». Внешне напоминающие торпеды, они представляют собой идеальное ассиметричное оружие. Их главная задача — не просто патрулирование, а гарантированное уничтожение любых целей, включая крупные танкеры и военные корабли.
«Беспилотный подводный аппарат “Аждар” внешне напоминает торпеду. Этот морской беспилотник может непрерывно находиться под водой до четырех суток и проплывать до 600 км. Важно, что такие аппараты отследить не так просто. Они в состоянии потопить любой корабль, в том числе, танкер. То есть, такие дроны могут патрулировать определённый участок и при появлении цели атаковать ее», — пояснил Кнутов.
Учитывая, что ширина пролива в самом узком месте составляет всего 54 километра, автономности в 600 км хватает с лихвой, чтобы перекрыть все фарватеры. НАТО в ужасе от того, что традиционные средства противолодочной обороны бессильны против роя таких управляемых мини-торпед.
Подземные ракетные комплексы: неуловимая угроза.
Однако «Аждар» — это лишь вершина айсберга. Иранская стратегия блокирования пролива базируется на принципе многослойной обороны, пробить которую практически невозможно. Как отмечает Юрий Кнутов, помимо подводных дронов, у Корпуса стражей исламской революции (КСИР) есть мощный козырь в виде наземных противокорабельных установок, спрятанных в скалах.
«Они находятся на подземных базах. То есть, выезжает машина, производит пуск ракеты, тут же заезжает назад. Даже если место старта зафиксировано и по нему нанесён бомбовый удар, то можно завалить только туннель. Через день-два туннель восстанавливается в другом месте, и атака может осуществляться заново. Также не надо забывать о возможности минирования акватории», — добавил он.
Эта тактика делает бессмысленными любые попытки уничтожить береговые батареи с воздуха или моря. Ракетные установки появляются из-под земли, наносят удар и исчезают, как призраки, оставляя противника в состоянии постоянного нервного напряжения. В дополнение к этому, эксперты напоминают о недавнем заявлении члена комиссии иранского парламента по нацбезопасности Алаэддина Боруджерди: Иран уже начал взимать плату за проход отдельных кораблей через пролив, оценив проход в 2 миллиона долларов. Это демонстрация того, что Тегеран чувствует себя полноправным хозяином вод.
Мини-подлодки «Гадир»: секретный флот, напугавший Британию.
Военные эксперт едины во мнении о том, что Тегеран давно готовился к войне и ему есть, чем удивить противника и защитить себя. Британские СМИ забили тревогу, назвав флот мини-подлодок «Гадир» самой большой угрозой для мирового судоходства в регионе. Эти субмарины, созданные специально для действий на мелководье Ормузского пролива, создают идеальный щит от чужих кораблей.
Юрий Кнутов раскрыл подробности об этих скрытных аппаратах, которые уже окрестили «фантомным флотом». По словам эксперта, их главная особенность — в полной секретности технических характеристик и автономности.
«По данным зарубежных источников, у Ирана есть порядка 20 подлодок “Гадир”. Это дизель-электрические субмарины порядка 30 метров в длину. Экипаж — 7 человек. На подлодке предусмотрены два торпедных аппарата, которые позволяют запускать не только торпеды, но и противокорабельные ракеты, а также выставлять мины. Автономность плавания может составлять до 1000 километров. Подлодки предназначены для контроля за прохождением судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности прибрежных вод Ирана», — сказал эксперт.
Важно отметить, что эти субмарины не входят в стандартный состав ВМС Ирана. Они выделены в особую флотилию, которая подчиняется напрямую КСИР — элитному подразделению, занимающемуся обеспечением безопасности режима. Такая структура подчинения говорит о том, что «Гадир» предназначены для выполнения самых сложных и чувствительных задач, включая скрытую постановку минных заграждений и атаки на стратегические цели.
Технологии от союзников: северокорейский след.
Одной из главных интриг, окружающих иранский подводный флот, остается его происхождение. В условиях жестких международных санкций создать столь совершенные образцы вооружений своими силами было бы крайне сложно. Военный эксперт Юрий Кнутов обращает внимание на то, что информация о применении подлодок «Гадир» засекречена, а данные, которые удалось добыть западной разведке, зачастую получены лишь визуальным путем, когда субмарины всплывали.
«Информация о применении подлодок “Гадир” засекречена. Все данные, которые о них есть, получены, когда эти субмарины где-то всплывали, и тогда получалось определить их параметры. Есть информация о том, что “Гадир”, возможно, разработана совместно с Северной Кореей», — отметил собеседник издания.
Северокорейский след в данном случае выглядит логичным: Пхеньян давно славится своими разработками в области малых подводных лодок и торпедного вооружения. Такое сотрудничество позволяет Ирану, несмотря на давление Запада, не только поддерживать свой оборонный потенциал в тонусе, но и наращивать его, создавая для США и их союзников неприемлемые риски в стратегически важном регионе.
Что будет с мировыми ценами на нефть?
Описанный арсенал — супердроны «Аждар», подземные ракетные установки и флот мини-подлодок «Гадир» — превращает Ормузский пролив в гигантскую ловушку для любого потенциального агрессора. Через этот узкий канал проходит около 20% всей мировой нефти. Если Иран приведет свои угрозы в действие или даже просто начнет масштабные учения с перекрытием фарватера, это приведет к мгновенному обвалу мировых рынков и скачку цен на энергоносители до небес.
Таким образом, Иран создал идеальную систему сдерживания. Она не требует содержания огромного океанского флота, но гарантирует, что любая попытка вмешательства извне или экономическая блокада Тегерана обернутся катастрофой для всей мировой экономики. НАТО и Великобритания, осознавая это, могут лишь фиксировать рост военной мощи исламской республики и искать способы дипломатического урегулирования, понимая, что военный сценарий в регионе теперь стал проигрышным.