МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Командование 159-й бригады ВСУ пополняет штурмовые отряды операторами БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника, командование 159-й бригады начало переводить расчеты операторов БПЛА в штурмовые отряды.
«В частности, первое отделение ударных беспилотных авиационных комплексов четвертого взвода второй роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов (Село в Харьковской области. — Прим. ред.), где “пропало без вести”, — сообщил источник.
В середине марта в силовых структурах сообщали, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области.
В этом регионе и в Сумской области действуют группировки войск «Запад» и «Север». За минувшие сутки суммарные потери противника — до 390 боевиков, БМП, шесть ББМ, 30 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, а также несколько складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.