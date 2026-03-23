Операторов БПЛА ВСУ отправляют в штурмовики

РИА Новости: операторы БПЛА 159-й бригады ВСУ становятся штурмовиками.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Командование 159-й бригады ВСУ пополняет штурмовые отряды операторами БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника, командование 159-й бригады начало переводить расчеты операторов БПЛА в штурмовые отряды.

«В частности, первое отделение ударных беспилотных авиационных комплексов четвертого взвода второй роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов (Село в Харьковской области. — Прим. ред.), где “пропало без вести”, — сообщил источник.

В середине марта в силовых структурах сообщали, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ занижает реальные потери подразделения в Харьковской области.

В этом регионе и в Сумской области действуют группировки войск «Запад» и «Север». За минувшие сутки суммарные потери противника — до 390 боевиков, БМП, шесть ББМ, 30 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, а также несколько складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше