The Economist: для США нет хороших вариантов действий в ситуации с Ираном

«Почти всем очевидно, что США начали эту войну с дефектной стратегией, начиная с невозможности предвидеть то, что Иран закроет [Ормузский] пролив. В ситуации, когда пошла уже четвертая неделя ударов, у [США] есть четыре варианта, как действовать дальше», — пишет журнал. Он уточняет, что американская администрация может вести переговоры, завершить, продолжить или усилить военную операцию, но предполагает, что выбор в пользу одной из этих опций не сделан, «потому что ни одна из них не является хорошей».
The Economist пишет о том, что идея с переговорами кажется сложной с учетом того, что последние два раза США начинали удары по Ирану в разгар дискуссий с Тегераном. К тому же издание предвидит сложности с выбором посредника, а также указывает на максималистские требования обеих сторон.
Завершение конфликта сейчас и провозглашение победы не снизит опасения Вашингтона по поводу запасов обогащенного урана, которым обладает исламская республика, а также не сможет быстро снизить цены на энергоносители, так как контроль над Ормузским проливом останется целиком за Ираном, полагают аналитики журнала. К тому же, Вашингтон рискует испортить отношения с союзниками в Персидском заливе, так как США придется отойти от своей ключевой позиции на Ближнем Востоке, гарантирующей безопасные потоки для нефти из региона.
Что касается третьего варианта с продолжением военных действий, то, по оценке The Economist, нет гарантий того, что эти усилия будут успешными, так как при самом тяжелом для себя положении Иран сможет наносить удары по соседним странам и блокировать Ормузский пролив.
Наконец, эскалация конфликта, отмечается в статье, вряд ли возможна без наземной операции в той или иной форме со всеми сопряженными рисками. Она также может привести к новым ударам Ирана по энергетической инфраструктуре соседних стран.
Катастрофа для энергетических рынков
В другой статье журнал замечает, что даже в случае наилучшего сценария и завершения военных действий прямо сейчас, последствия для мировых энергетических рынков будут ужасными. В силу множества различных логистических причин, говорится в статье, потребуются месяцы, чтобы нормализировать ситуацию. «Энергетические рынки будут жить с последствиями войны вплоть до наступления зимы в северном полушарии», — полагают аналитики издания.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он заверил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE в пятницу поднималась выше $110 за баррель. Американский банк Goldman Sachs ранее допустил, что цена на нефть этой марки может превысить исторический максимум, установленный в 2008 году на уровне около $147 за баррель, если перебои в поставках затянутся.