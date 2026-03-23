The Economist: для США нет хороших вариантов действий в ситуации с Ираном

«Почти всем очевидно, что США начали эту войну с дефектной стратегией, начиная с невозможности предвидеть то, что Иран закроет [Ормузский] пролив. В ситуации, когда пошла уже четвертая неделя ударов, у [США] есть четыре варианта, как действовать дальше», — пишет журнал. Он уточняет, что американская администрация может вести переговоры, завершить, продолжить или усилить военную операцию, но предполагает, что выбор в пользу одной из этих опций не сделан, «потому что ни одна из них не является хорошей».