Взрыв в ядерной Димоне: Израиль содрогнулся от удара в тайное место

Эскалация на Ближнем Востоке достигла критической точки. Иран официально подтвердил нанесение ракетного удара по объекту в городе Димона на юге Израиля, где расположен один из ключевых ядерных исследовательских центров страны. В Тегеране это действие назвали прямым ответом на совместную атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и США на ядерный объект в Натанзе, произошедшую ранее. Ситуацию aif.ru прокомментировал военный эксперт Игорь Никулин.
«Игра вдвоем»: почему Тегеран ударил по святая святых.
Удар по Димоне стал не просто очередным эпизодом многолетнего противостояния, а сигналом об изменении правил игры. Военный эксперт Игорь Никулин в беседе с aif.ru подчеркнул, что действия Ирана носят характер справедливого возмездия.
«То, что Иран ответил, это справедливо, на мой взгляд, потому что удары по ядерным объектам должны быть наказуемы. США и Израиль думали, что только они будут бомбить, но Тегеран показал, что в эту игру можно играть вдвоём и он может ответить», — заявил эксперт.
Смертельный прицел: почему удар был только предупреждением.
Несмотря на громкий статус атаки, по мнению военных аналитиков, Тегеран намеренно не стал наносить максимальный урон. Выбор цели — города Димона — был глубоко символичным. Именно здесь, в пустыне Негев, находятся не только исследовательские реакторы, но и, по данным экспертов, хранилища израильского ядерного арсенала.
Игорь Никулин обратил внимание на точность иранского оружия. По его словам, если бы руководство Ирана ставило целью физическое уничтожение ядерной инфраструктуры Израиля, последствия были бы катастрофическими, а сам удар — точным.
«Там есть ядерный реактор, поблизости в пустыне находятся израильские ядерные ракеты. Чтобы уничтожить Израиль, достаточно одного точного попадания и эта страна на долгие десятилетия превратится в радиоактивную пустыню. Иран ударил по Димоне предупредительно. Если бы он хотел попасть именно по реактору, он бы, скорее всего, по реактору и попал», — резюмировал Никулин.
«Израильский Чернобыль»: худший сценарий уже на столе.
Однако главный страх, который сейчас обсуждают военные стратеги по всему миру, заключается не в том, что произошло, а в том, что может произойти в случае следующей атаки. Удары по ядерным объектам — это красная черта, за которой речь идет не о войне, а о техногенной катастрофе планетарного масштаба.
Если следующий ракетный обмен затронет ядерный реактор в Димоне, регион ждет катастрофа, сопоставимая с аварией на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Эксперт Игорь Никулин предупреждает, что в отличие от стандартных военных действий, радиоактивное облако не признает государственных границ.
«Целенаправленный удар может привести к ядерной катастрофе, аналогичной Чернобылю или Фукусиме. Мало не покажется никому, но больше всего пострадают ближайшие соседи Израиля, то есть Сирия, Ливан, Египет, Иордания, Саудовская Аравия. Иран пострадает меньше в силу расстояния до него», — объяснил он.
Человеческий фактор и хронология конфликта.
Обмен ракетными ударами уже обернулся человеческими жертвами. Согласно информации, поступившей от источников, в результате иранского удара в бомбоубежище, расположенном на территории ядерного центра в Димоне, погибли ученые, задействованные в израильской ядерной программе. Эти потери являются чувствительным ударом по научному и оборонному потенциалу страны.
Этот инцидент стал кульминацией витка напряженности, начавшегося в начале марта, когда США и Израиль нанесли удар по центру радиационной защиты в Исфахане (Иран).
Тогда, по официальным данным, признаков выброса радиации или радиоактивного загрязнения местности зафиксировано не было, что позволило избежать масштабных экологических последствий.
Нынешний удар по Димоне демонстрирует, что принцип взаимности в отношении ядерных объектов больше не работает в одностороннем порядке.
Пока мировое сообщество призывает стороны к сдержанности, ситуация остается предельно взрывоопасной. Предупредительный выстрел по Димоне означает, что в следующий раз счет пойдет уже не на политические амбиции, а на экологическую безопасность целого региона.