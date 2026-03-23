В результате атаки ВСУ в Брянской области ранены два сотрудника «Мираторга»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Два сотрудника предприятия «Мираторг» ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Сосница Севского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе поселок Сосница Севского района. В результате намеренного удара по территории АПХ “Мираторг”, к сожалению, ранены два сотрудника предприятия», — написал Богомаз в канале на платформе Мах.
Он отметил, что мужчин доставили в больницу, где им оказана медицинская помощь.
Губернатор также сообщил, что повреждены два грузовых автомобиля, на месте работают оперативные и экстренные службы.
