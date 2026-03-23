Аналитики указали на риски для США при любом развитии конфликта с Ираном

Вашингтон рассматривает четыре возможных сценария действий в отношении Ирана, однако ни один из них не дает благоприятного результата. Об этом сообщает The Economist в аналитическом материале о ситуации на Ближнем Востоке.
По оценке издания, речь идет о переговорах, завершении военной операции, ее продолжении или эскалации. При этом выбор не сделан, поскольку каждый из вариантов связан с серьезными издержками.
Аналитики отмечают, что дипломатический путь осложнен текущими условиями: предыдущие попытки диалога сопровождались началом военных действий, а позиции сторон остаются жесткими. Дополнительной проблемой называется поиск посредников.
Сценарий завершения конфликта на данном этапе, по мнению журнала, не устранит ключевые опасения США, в том числе связанные с запасами обогащенного урана у Ирана. Кроме того, сохраняется фактор Ормузского пролива, контроль над которым влияет на поставки нефти и уровень цен на энергоносители.
Продолжение военной операции также не гарантирует достижения целей. В публикации указывается, что Иран способен наносить удары по соседним государствам и блокировать стратегические маршруты.
Эскалация конфликта, как отмечает издание, может потребовать наземной операции и повлечь дополнительные риски, включая удары по энергетической инфраструктуре в регионе.
В отдельной оценке The Economist подчеркивает, что даже при скором завершении конфликта последствия для мировых энергетических рынков сохранятся на месяцы. По расчетам аналитиков, восстановление логистики займет длительное время, а влияние кризиса может ощущаться вплоть до зимнего сезона в северном полушарии.
