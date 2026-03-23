Травников поручил максимально поддержать пострадавшие от пастереллеза села

НОВОСИБИРСК, 23 мар — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза.
«Даю дополнительное поручение. Важно поддержать не только отдельные семьи, но и поддержать села, которые оказались в этой сложной ситуации. Все министры, мероприятия, которые запланированы по укреплению материальной базы социальных объектов, объектов благоустройства, по улично-дорожной сети в этих пострадавших селах нужно обязательно в полном объеме выполнить в назначенные сроки», — сказал губернатор на оперативном совещании в облправительстве.
Он также попросил подчиненных совместно с главами муниципалитетов посмотреть, что можно сделать дополнительно, чтобы поддержать «уверенность жителей этих населенных пунктов в будущем своих сел». Также этим селам уделят особое внимание по прохождению паводка и пожароопасного сезона.
Ранее сообщалось, что очаги пастереллеза были зафиксированы в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области. Работа по ликвидации очагов продолжается.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.