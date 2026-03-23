Американские военные недовольны операцией против Ирана из-за неясных целей

В армии США усиливается недовольство военной операцией против Ирана из-за отсутствия четких целей. Об этом сообщает HuffPost со ссылкой на интервью с действующими и бывшими военнослужащими.

По данным издания, военные указывают на неясность задач и риски, связанные с участием в операции. В публикации приводятся слова резервиста, который занимается подготовкой молодых солдат и сообщает о случаях отказа от участия в боевых действиях по соображениям совести.

Собеседник издания отметил, что за последние шесть недель ему стало известно как минимум о шести подобных отказах.

Военнослужащие также выражают опасения, что операция может перерасти в затяжной конфликт. В числе примеров называются кампании США в Ираке и Афганистане.

Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары наносились по крупным городам, включая Тегеран.

В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабных ответных действиях. Сообщалось об атаках по территории Израиля и ряду объектов в странах Ближнего Востока, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

2 марта представитель КСИР предупредил о возможном закрытии Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

