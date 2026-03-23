«Обязательно сделаем»: мэр Красноярска проинспектировал Верхнюю Базаиху и обозначил планы благоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин после встреч с жителями Ленинского района выехал в проблемные локации города.
Одной из них стала Верхняя Базаиха.
По итогам общения с жителями мэр обозначил ряд задач, требующих проработки и решений.
"Поговорили с жителями района и о проблемах. Договорились, что посчитаем стоимость ремонта проезда вдоль дома 1 В. После этого будем принимать решение. Есть в районе дороги с худшим состоянием, нужно расставлять приоритеты.
Поручил найти новое место для мусорной стоянки на Борисевича, 14а. Сейчас она стоит под окнами поликлиники. Неприятное соседство.
Жители попросили в недавно благоустроенный сквер им. Дмитрия Коваля горку для ребятишек. Обязательно сделаем", — сообщил глава города.
Также Сергей Верещагин отметил положительные примеры содержания городской среды.
«Прекрасный пример, когда жильцы в тесном контакте с УК так трепетно следят за общим имуществом», — отметил он, комментируя оформление дома на улице Борисевича, 1 В.