Рютте высказался о намерениях Зеленского

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией, такое утверждение сделал генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.
«Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству», — заявил он.
По его словам, на решение Зеленского могло повлиять давление президента США Дональда Трампа, который хочет найти мирное решение украинского конфликта.
Ранее хозяин Белого дома заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте «позитивная для нас».