2 работника агропромышленного комплекса ранены при атаке ВСУ в Брянской области

Два сотрудника предприятия «Мираторг» пострадали в результате атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, удар был нанесен по территории агропромышленного холдинга в поселке Сосница Севского района. Атаку совершили дроны-камикадзе.
В результате происшествия ранены двое мужчин. Их доставили в медицинское учреждение, где оказана необходимая помощь.
Также повреждены два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные и экстренные службы, обстоятельства уточняются.
Читайте также: Генсек НАТО заявил о готовности Зеленского к мирной сделке с Россией.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.