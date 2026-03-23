JP: США проведут наземную операцию по захвату иранского острова Харк

США ускорили переброску подразделений Корпуса морской пехоты и ВМС на Ближний Восток с целью участия в возможной операции по захвату иранского острова Харк.
Такое заявление опубликовала израильская газета The Jerusalem Post.
«Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщили своим коллегам в Израиле и других странах, что, по всей видимости, у Соединённых Штатов не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк», — говорится в статье.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допустил возможность отправки американских войск на иранский остров Харк.
Между тем пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Ирана Исмаил Хосейни подчёркивал, что любая попытка иностранного вторжения на Харк обернётся для агрессора полным унижением.