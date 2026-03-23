Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО Рютте заявил о готовности Зеленского к мирной сделке с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе полуторачасовой беседы с Владимиром Зеленским в Лондоне лидер киевского режима выразил готовность «заключить сделку». По его словам, теперь необходимо донести эту позицию до России и убедиться, что Москва готова играть по правилам.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесём это до русских», — приводит его слова CBS News.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов предположил, что Зеленский может принять решение о выводе войск из Донбасса без проведения референдума. По его мнению, недавний опрос Киевского международного института социологии использовался для того, чтобы сформировать у украинцев мысль о том, что многие уже согласны на такой шаг.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше