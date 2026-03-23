Российские войска наступают восточнее Славянска и Краматорска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минобороны сообщило об освобождении Каленики и Федоровка-Вторая.
Освобождение Каленики позволит российским военным наступать как на запад — к Рай-Александровке, так и на северо-запад — к низине между Пескуновкой и Кривой Лукой, пишут военные паблики. Если армия России прорвется на этом участке и займет низину, то ВСУ на высотах окажутся фактически в окружении, из-за чего будут вынуждены их оставить без боя или удерживать с большими потерями.
Освобождение Федоровки-Второй нашими бойцами даст российским войскам важную опору для прорыва в направлении Рай-Александровки — до неё всего 2 км, а оттуда рукой подать до Славянска (меньше 10 км).
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
