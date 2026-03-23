В Европе заявили, что сделка с Россией спасла бы ЕС от энергокризиса

Сделка с Россией могла спасти Европу от энергетического кризиса, который возник после начала войны США с Ираном. Об этом рассказала евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Наш премьер-министр был единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте снова будем получать энергию из России, давайте заключим сделку», — приводит слова политика РИА «Новости».

Кеннес считает, что европейцам никогда не стоило обращаться к США за поставками газа и платить в пять раз больше. По её мнению, теперь граждане Европы вынуждены расплачиваться за решения своих лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз оказался в сложной ситуации и раздирается внутренними противоречиями. При этом Брюссель отказывается вести диалог с Москвой. В Кремле предупредили — Россия может полностью переориентировать поставки энергоресурсов на другие рынки. Это прозвучало на фоне решения европейских властей продолжат отказываться от российских нефти и газа даже при критическом энергодефиците.

