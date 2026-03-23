Рютте: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS News, что Владимир Зеленский якобы хочет заключить мирное соглашение с Россией.
По его словам, об этом он узнал в ходе полуторачасового разговора с Зеленским в Лондоне.
«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесём это до русских, чтобы убедиться, что они готовы играть по правилам», — сказал Рютте.
Ранее он заявил, что поддержка США Украины является «критически важной».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев между тем считает, что генсек НАТО боится недовольства лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.
