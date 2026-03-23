Правительство и губернатор Иркутской области уходят из мессенджера «Телеграм»

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сослался на замедление работы мессенджера, из-за чего снизилась скорость загрузки медиаконтента. Также глава региона отметил, что в марте у отдельных пользователей «Телеграм» не работал вовсе.
Игорь Кобзев отметил, что значительная часть информации теперь будет публиковаться только в мессенджере MAX, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Губернатор также подчеркнул, что сейчас комментарии можно оставлять только под постами в соцсетях.
В телеграм-канале правительства Приангарья указано, что теперь он обновляться не будет. Также в связи с замедлением мессенджера. Информация, касающаяся деятельности регионального правительства, будет, как и прежде, размещаться на официальном сайте, а также в мессенджере MAX и соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
На момент публикации этого материала у губернатора Игоря Кобзева свыше 101 тысячи подписчиков в «Телеграме» и около 13,5 тысяч — в мессенджере MAX. В официальном телеграм-канале правительства Приангарья — почти 11 тысяч подписчиков, в мессенджере MAX — чуть более 3 тысяч.