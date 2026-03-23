Иран запускает ракеты с изображением премьера Испании Санчеса

Напомним, Испания стала единственной страной в НАТО, которая открыто выступила против военной операции США и Израиля против Ирана. Санчес осудил удары Вашингтона и Тель-Авива. Он отметил — союзники нанесли их без предварительных консультаций. В ответ Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Мадридом. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал позицию испанского премьера, однако в открытую с критикой США и Израиля не выступил.