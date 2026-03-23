Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, так как ещё с самого начала должна была принять условия России по урегулированию на Украине, однако отказалась это сделать, заявил в эфире YouTube-канала Глена Диесена британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Мы снова оказались в худшем положении с точки зрения безопасности, чем были бы, если бы просто согласились с теми разумными предложениями России по защите и сохранению безопасности на континенте», — отметил эксперт.
Он добавил, что всё это связано с искажением восприятия и нарушением внутреннего диалога в обществах, что подтолкнуло Европу к очень опасным конфронтациям и проблемам.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил ЕС наслаждаться плодами русофобии без нефти и газа.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос между тем заявил, что Вашингтон хочет восстановить отношения с Москвой минимум до конца века.
Журналист Кристофер Хелали из США, в свою очередь, призвал свободолюбивые страны встать на сторону России.