Разработки Байкальского центра ИИ показали на федеральном уровне

IrkutskMedia, 23 марта. Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий, созданный на базе ИРНИТУ в рамках народной программы «Единой России», посетили заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и губернатор Иркутской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Эта научная структура была открыта в мае 2025 года по соглашению между правительством региона, ПАО «Сбербанк России» и «Иркутским национальным исследовательским техническим университетом». Ее главная задача — исследования в сфере искусственного интеллекта, анализ больших данных и внедрение цифровых решений в реальный сектор экономики.
Сейчас здесь реализуется несколько прикладных проектов. Среди них — «Экологический ассистент», система вибрационного мониторинга, цифровой помощник студента, платформа для научно-волонтерского проекта «Байкал без пластика», а также разработки для авиастроения и промышленности. Гостям представили эти наработки, а также познакомили с заказчиками и разработчиками.
«Это наглядный пример того, как задачи народной программы реализуются в реальных проектах. Здесь наука соединяется с образованием и производством, студенты и ученые вместе с индустриальными партнерами создают решения, которые уже сегодня работают. В планах — расширять возможности центра, привлекать новых партнеров и осваивать новые направления, чтобы Иркутская область оставалась в числе лидеров по развитию технологий искусственного интеллекта», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Одно из приоритетных направлений работы учреждения — подготовка квалифицированных кадров, способных создавать и внедрять передовые технологии. В перспективе эта площадка станет цифровым ядром научного межвузовского кампуса, который планируется запустить в 2036 году. Также предполагается создание платформы общего доступа к моделям, датасетам и межвузовским разработкам.
«С развитием технологии возникает необходимость в четких и прозрачных правилах ее применения. В этой связи Правительство подготовило законопроект о регулировании ИИ. Сейчас мы обсуждаем его с представителями отрасли и всеми заинтересованными сторонами. Законопроект закрепляет само понятие искусственного интеллекта и устанавливает обязанности для разработчиков, владельцев и пользователей. Ключевая задача — защитить граждан от манипуляций и мошенничества, не ограничивая при этом развитие технологии», — отметил Дмитрий Григоренко.
«Современное образование и передовая наука» — одно из важнейших направлений народной программы, принятой «Единой Россией» в 2021 году. В рамках этого направления партия взяла на себя обязательства способствовать государственному финансированию на исследования и разработки в области цифровых и интеллектуальных технологий, новых материалов с программируемыми свойствами, климатосберегающей энергетики, профилактической медицины, с/х, интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, использования космического и воздушного пространства. Опираясь на богатейшие традиции отечественного инженерного корпуса, в партнерстве с высокотехнологичными отечественными компаниями — кардинально обновить, модернизировать инженерное образование в стране, в том числе запустив проект поддержки передовых инженерных школ, уделив особое внимание прорывным направлениям развития техники и технологий. Организовать дополнительное образование для студентов по IT-профилю в вузах на «цифровых» кафедрах и предоставить возможность старшим школьникам пройти дополнительный курс обучения языкам программирования. Создание Байкальского центра ИИ — это успешный пример реализации поставленных в народной программе задач.