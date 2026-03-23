Подразделение БПЛА ВСУ в полном составе пропало без вести под Харьковом

Бойцы «Севера» заявили, что переброшенное в район Волчанских Хуторов Харьковской области подразделение БПЛА ВСУ в полном составе «пропало без вести».

Источник: Аргументы и факты

Переброшенное в район села Волчанские Хутора в Харьковской области подразделение БПЛА ВСУ в полном составе «пропало без вести». Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

«В 159-й отдельной механизированной бригаде расчеты БПЛА начали переводить в штурмовые отряды. В частности, 1-е отделение ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го взвода 2-й роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов, где “пропало без вести”», — говорится в публикации.

«Северный Ветер» добавил, что штурмовики группировки войск «Север» продвинулись на волчанском направлении на 10 участках до 350 метров. Также в посте отмечается, что «северяне» наносят поражение опорным пунктам 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ по периметру Волчанских Хуторов, применяя тяжелые огнеметные системы.

Ранее Telegram-канал информировал, что российские военные обнаружили в подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах обугленные останки украинских солдат, в том числе без конечностей и голов.

