Подразделение БПЛА ВСУ в полном составе пропало без вести под Харьковом

Переброшенное в район села Волчанские Хутора в Харьковской области подразделение БПЛА ВСУ в полном составе «пропало без вести». Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
«В 159-й отдельной механизированной бригаде расчеты БПЛА начали переводить в штурмовые отряды. В частности, 1-е отделение ударных беспилотных авиационных комплексов 4-го взвода 2-й роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов, где “пропало без вести”», — говорится в публикации.
«Северный Ветер» добавил, что штурмовики группировки войск «Север» продвинулись на волчанском направлении на 10 участках до 350 метров. Также в посте отмечается, что «северяне» наносят поражение опорным пунктам 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ по периметру Волчанских Хуторов, применяя тяжелые огнеметные системы.
Ранее Telegram-канал информировал, что российские военные обнаружили в подвалах бывших жилых домов в Волчанских Хуторах обугленные останки украинских солдат, в том числе без конечностей и голов.