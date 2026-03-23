Многоуровневую защиту критической инфраструктуры от БПЛА хотят внедрить в РФ

Российские разработчики приступили к внедрению многоуровневой системы защиты критической инфраструктуры от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика детектора дронов.
В компании заявили, что работа ведется над созданием комплексной защиты объектов, включая предприятия топливно-энергетического комплекса. Система предназначена для раннего обнаружения, подавления и нейтрализации беспилотных аппаратов.
По данным разработчика, все ключевые компоненты комплекса уже созданы, и начался этап практического внедрения.
Отмечается, что решения основаны на опыте применения технологий в ходе специальной военной операции.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал о росте числа воздушных атак на российскую инфраструктуру. По его оценке, в 2025 году их количество увеличилось почти в четыре раза.
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона также заявлял о кратном росте ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. По его данным, интенсивность атак увеличилась примерно в пять раз.
