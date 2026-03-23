Юрий Слюсарь передал спецтехнику бойцам добровольческого корпуса

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в передаче спецтехники бригаде управления добровольческого корпуса «Великий князь Владимир». Мероприятие состоялось в ростовском парке «Левобережный».
Глава региона передал бойцам десять квадроциклов, которые помогут повысить мобильность и боеспособность подразделений, выполняющих задачи особой сложности.
«Ваша служба требует не только мужества, но и высочайшего профессионализма, чёткости действий, от которых зависят жизни. И вы с этим справляетесь», — обратился к бойцам Юрий Слюсарь.
В ответ заместитель командира бригады с позывным «Арбат» поблагодарил губернатора и правительство региона за вклад в общее дело и помощь в обеспечении необходимой техникой.
С начала специальной военной операции дончане передали бойцам сотни единиц автомобильной и специальной техники, несколько тысяч беспилотников и различное спецоборудование.
