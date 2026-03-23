Ким Чен Ына переизбрали председателем государственных дел КНДР

Верховное народное собрание КНДР переизбрало лидера страны Ким Чен Ына на пост главы Государственного совета.

Источник: Аргументы и факты

Лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали на пост главы Государственного совета страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Решение было принято Верховным народным собранием (ВНС) Северной Кореи 15-го созыва, на первой сессии, уточняется в публикации телеграфного агентства.

Ким Чен Ын является лидером Корейской Народно-Демократической Республики с 2011 года, а Госсовет — высший орган государственной власти, занимающийся вопросами госполитики, — возглавляет с 2016-го. В 2019 году, в связи с изменениями в конституции, за ним официально закрепился статус главы государства и верховного главнокомандующего армией страны (до этого номинальным главой КНДР считался председатель Президиума ВНС).

