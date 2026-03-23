Ким Чен Ына переизбрали председателем государственных дел КНДР

Лидера КНДР Ким Чен Ына переизбрали на пост главы Государственного совета страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Решение было принято Верховным народным собранием (ВНС) Северной Кореи 15-го созыва, на первой сессии, уточняется в публикации телеграфного агентства.
Ким Чен Ын является лидером Корейской Народно-Демократической Республики с 2011 года, а Госсовет — высший орган государственной власти, занимающийся вопросами госполитики, — возглавляет с 2016-го. В 2019 году, в связи с изменениями в конституции, за ним официально закрепился статус главы государства и верховного главнокомандующего армией страны (до этого номинальным главой КНДР считался председатель Президиума ВНС).