Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте вокруг Ирана

АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая сценарии наземной операции, сужает возможности Турции сохранять нейтралитет, пишет в понедельник турецкая газета Ekonomim.

Источник: AP 2024

Пентагон подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране, чтобы предоставить администрации президента США Дональда Трампа полный спектр военных сценариев в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщил ранее телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники.

«По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», — отмечает издание.

В публикации указывается, что активное вовлечение стран региона и союзников США усиливает давление на Анкару в вопросе выбора позиции.

Газета также подчеркивает, что участие Турции в региональных инициативах может восприниматься как отход от нейтралитета и осложнить ее роль посредника.

Отмечается, что нейтралитет имеет для Турции и экономическое значение: с учетом торговых связей с Ираном и факторов безопасности его ослабление может привести к дополнительным издержкам для экономики и внешней политики страны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше