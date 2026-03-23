Состояние городских лесов обсудили в пресс-центре «Ростов Официальный»

В городском пресс-центре «Ростов Официальный» сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная Международному дню лесов, который ежегодно отмечается 21 марта. На вопросы ростовских журналистов ответила начальник управления благоустройства и лесного хозяйства города Татьяна Сапрыкина.
Внимание сфокусировали на последствиях нашествия на зеленый фонд города ясеневой златки. Площадь лесов в черте донской столицы составляет около 4,5 тысяч гектаров. Это почти 13% от площади всего города. Но леса произрастают лишь на части территории: на 2,5 тысячах гектаров.
Каждое пятое дерево — ясень. Однако все деревья этой породы были уничтожены завезенным извне жучком изумрудного цвета. Более того, зараженными оказались все ясени в городе, в том числе в парках и скверах. Таким образом, в карантинную зону входит весь город.
По словам спикера, спасти зараженные деревья невозможно. Есть только один способ борьбы с вредителем: полная утилизация погибших ясеней. Сейчас такая работа ведется.
С начала года удалено более 1 тысячи аварийных деревьев, в том числе пораженных ясеневой златкой. При работе с зараженной древесиной применяется особый порядок. Подрядная организация выполняет все необходимые требования. Порубочные остатки вывозятся в крытых тентованных машинах на специальный полигон для дальнейшей утилизации, чтобы не допустить распространение вредителя, отметила специалист.
— Для чего нужны зеленые массивы в городе кроме того, что людям там приятно гулять? Они защищают город от ветра, пыли, жары, увлажняют, охлаждают воздух, понижают уровень шума. То есть выполняют функции, которые помогают нам жить, — отметила Татьяна Сапрыкина. — И никто даже не мог предположить, что ясень, который составляет значительную часть наших лесов, буквально, за два года будет полностью съеден. Скажу больше, все деревья в наших лесах — перестойные, то есть старые и требуют обновления. Им более 50 лет, а жизненный цикл дерева в городе, к примеру, тополя, — около 40 лет. В городских условиях срок жизни деревьев заметно сокращается. Естественно, если лес не трогать, он сам себя восстановит, но это очень длительный процесс. Если же говорить о рукотворном лесовосстановлении, тот же ясень можно заменить кленами, дубами. Дубы очень хорошо у нас приживаются и растут. Но сейчас все бросились выращивать в питомниках хвойники, а про лиственные породы забыли. Это неправильно. Хвойные деревья не подходят для нашей климатической зоны. Поэтому есть определенный дефицит саженцев. Саженцы из питомников средней полосы России нам тоже не подходят. Сейчас мы возлагаем в этом плане надежды на наш ботанический сад, который начал работы по выращиванию саженцев для нашего города. Мы тоже хотим их использовать для восстановления наших лесов.
