Состояние городских лесов обсудили в пресс-центре «Ростов Официальный»

— Для чего нужны зеленые массивы в городе кроме того, что людям там приятно гулять? Они защищают город от ветра, пыли, жары, увлажняют, охлаждают воздух, понижают уровень шума. То есть выполняют функции, которые помогают нам жить, — отметила Татьяна Сапрыкина. — И никто даже не мог предположить, что ясень, который составляет значительную часть наших лесов, буквально, за два года будет полностью съеден. Скажу больше, все деревья в наших лесах — перестойные, то есть старые и требуют обновления. Им более 50 лет, а жизненный цикл дерева в городе, к примеру, тополя, — около 40 лет. В городских условиях срок жизни деревьев заметно сокращается. Естественно, если лес не трогать, он сам себя восстановит, но это очень длительный процесс. Если же говорить о рукотворном лесовосстановлении, тот же ясень можно заменить кленами, дубами. Дубы очень хорошо у нас приживаются и растут. Но сейчас все бросились выращивать в питомниках хвойники, а про лиственные породы забыли. Это неправильно. Хвойные деревья не подходят для нашей климатической зоны. Поэтому есть определенный дефицит саженцев. Саженцы из питомников средней полосы России нам тоже не подходят. Сейчас мы возлагаем в этом плане надежды на наш ботанический сад, который начал работы по выращиванию саженцев для нашего города. Мы тоже хотим их использовать для восстановления наших лесов.