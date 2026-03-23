19FortyFive: операция США против Ирана укрепляет позиции России

Россия укрепляет своё положение на фоне продолжающейся военной операции Соединённых Штатов против Ирана, написало американское интернет-издание 19FortyFive.
«Чем дольше продолжается кампания США против Ирана, тем сильнее укрепляются позиции России», — сказано в статье.
Авторы публикации обратили внимание, что в то время как американская сторона направляет все силы на Ближний Восток, РФ возвращается на мировой рынок нефти. Кроме того, как говорится в публикации, Россия наращивает продажу сырья вследствие увеличения спроса со стороны Китая и Индии.
При этом авторы отметили, что Украина, напротив, полностью лишилась поддержки, которую оказывал Вашингтон. В публикации выдвигается предположение, что для России положительным также является раскол внутри Североатлантического альянса из-за операции против Ирана.
По мнению авторов статьи, в ЕС растет неуверенность в том, что американская администрация по-прежнему поддерживает антироссийскую политику. В то же время европейские страны быстро теряют способность влиять на глобальные события.
Напомним, ранее проект Iran War Cost Tracker привёл данные, согласно которым военные расходы США с начала операции против Ирана составили более 27 миллиардов долларов.
Уточнялось, что первые шесть дней конфликта обошлись американским налогоплательщикам в 11,3 миллиарда долларов.