Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19FortyFive: операция США против Ирана укрепляет позиции России

Издание 19FortyFive отметило, что Россия возвращается на мировой рынок нефти, пока США направляют все силы на Ближний Восток.

Источник: Аргументы и факты

Россия укрепляет своё положение на фоне продолжающейся военной операции Соединённых Штатов против Ирана, написало американское интернет-издание 19FortyFive.

«Чем дольше продолжается кампания США против Ирана, тем сильнее укрепляются позиции России», — сказано в статье.

Авторы публикации обратили внимание, что в то время как американская сторона направляет все силы на Ближний Восток, РФ возвращается на мировой рынок нефти. Кроме того, как говорится в публикации, Россия наращивает продажу сырья вследствие увеличения спроса со стороны Китая и Индии.

При этом авторы отметили, что Украина, напротив, полностью лишилась поддержки, которую оказывал Вашингтон. В публикации выдвигается предположение, что для России положительным также является раскол внутри Североатлантического альянса из-за операции против Ирана.

По мнению авторов статьи, в ЕС растет неуверенность в том, что американская администрация по-прежнему поддерживает антироссийскую политику. В то же время европейские страны быстро теряют способность влиять на глобальные события.

Напомним, ранее проект Iran War Cost Tracker привёл данные, согласно которым военные расходы США с начала операции против Ирана составили более 27 миллиардов долларов.

Уточнялось, что первые шесть дней конфликта обошлись американским налогоплательщикам в 11,3 миллиарда долларов.

