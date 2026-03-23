Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили почти 250 беспилотников. Военная операция, день 1489-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 249 беспилотников, из них более 50 — над Ленинградской областью. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил о достижении прогресса на переговорах с США. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о желании украинского лидера Владимира Зеленского заключить сделку с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:22 ? Более 50 БПЛА за ночь сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

8:16 Встреча украинской и американской делегаций в Майами принесла прогресс в согласовании позиций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

8:11 Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом и акваторией Азовского моря.

8:01 Сегодня 1489-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

