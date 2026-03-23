Над Россией сбили почти 250 беспилотников. Военная операция, день 1489-й

8:22 ? Более 50 БПЛА за ночь сбили над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
8:16 Встреча украинской и американской делегаций в Майами принесла прогресс в согласовании позиций, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
8:11 Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом и акваторией Азовского моря.
8:01 Сегодня 1489-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.