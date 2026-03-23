Ким Чен Ына переизбрали на высший государственный пост в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно прошел процедуру переизбрания на высший государственный пост в стране — председателя Государственных дел КНДР, сообщает ЦТАК.

Источник: Reuters

Решение было принято на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

«В результате выдвижения товарища Ким Чен Ына — самого выдающегося на этом свете мыслителя-теоретика, великого стратега в строительстве государства и исполина создания и перемены на высший пост нашего государства открылись светлые перспективы для дальнейшего укрепления власти Республики как мощного политического оружия для строительства державы и досрочного осуществления грандиозного идеала и надежды», — говорится в сообщении русскоязычной версии агентства.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
