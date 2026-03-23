Вучич неожиданно прибыл в Эмираты и осудил нападения на ОАЭ

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье неожиданно прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для встречи с главой государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи Вучич выразил свое категорическое осуждение нападениям на ОАЭ.
«Я выразил решительное осуждение нападениям на ОАЭ в этих сложных и тревожных условиях. В период, когда Ближний Восток сталкивается с серьезными вызовами, а последствия конфликтов и нестабильности выходят за пределы региона, крайне важно продемонстрировать поддержку друзьям и взять на себя ответственность за поиск мира и стабильности», — написал Вучич в соцсетях.
Президент Сербии Александр Вучич 28 февраля провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и вопросы глобальной безопасности. Вучич выразил надежду на скорое установление мира в регионе.