Вучич неожиданно прибыл в Эмираты и осудил нападения на ОАЭ

Президент Сербии прилетел в воскресенье в ОАЭ на встречу с главой государства.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье неожиданно прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для встречи с главой государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе встречи Вучич выразил свое категорическое осуждение нападениям на ОАЭ.

«Я выразил решительное осуждение нападениям на ОАЭ в этих сложных и тревожных условиях. В период, когда Ближний Восток сталкивается с серьезными вызовами, а последствия конфликтов и нестабильности выходят за пределы региона, крайне важно продемонстрировать поддержку друзьям и взять на себя ответственность за поиск мира и стабильности», — написал Вучич в соцсетях.

Президент Сербии Александр Вучич 28 февраля провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы они обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и вопросы глобальной безопасности. Вучич выразил надежду на скорое установление мира в регионе.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
