Россия поставила ЕС в конец списка покупателей на фоне переговоров с Вьетнамом

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза находятся в конце очереди на получение российских энергоресурсов.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза находятся в конце очереди на получение российских энергоресурсов. Об этом сообщает его публикация в соцсети X.

Заявление прозвучало на фоне визита в Россию премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня. Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, прокомментировал обсуждение энергетического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой указывал, что поездка главы правительства направлена на расширение взаимодействия двух стран. В числе ключевых направлений названы торговля, инвестиции и энергетика.

По словам дипломата, в рамках визита ожидается подписание ряда соглашений. Речь идет в том числе о проектах в сфере атомной энергетики и совместных энергетических инициативах.

Дополнительные детали переговоров стороны не раскрывали.

Читайте также: США проявляют интерес к инвестициям в «Северный поток» и СП-2.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше