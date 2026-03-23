На форуме партпроекта «Единой России» «Новая школа» подвели итоги реализации народной программы

«С 2022 года по президентской программе капремонта и строительства образовательных учреждений при поддержке партии отремонтировали более 6,5 тысяч школ, большинство из которых находятся в сельской местности и малых городах. Президент Владимир Путин также поставил перед нами задачу особое внимание уделить патриотическому воспитанию детей. Поэтому мы запустили проект “Лица Героев” и обновлённые школы украшаем муралами, изображающими Героев Великой Отечественной войны, боевых действий и специальной военной операции, чтобы школьники знали их, были сильными в истории страны», — сказал он.