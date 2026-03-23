На форуме партпроекта «Единой России» «Новая школа» подвели итоги реализации народной программы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре внимания — модернизация образовательной инфраструктуры.
Современные условия для обучения и развития детей — полноценные образовательные пространства, где раскрывается их потенциал, создаются по народной программе «Единой России» и партийному проекту «Новая школа», подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
«С 2022 года по президентской программе капремонта и строительства образовательных учреждений при поддержке партии отремонтировали более 6,5 тысяч школ, большинство из которых находятся в сельской местности и малых городах. Президент Владимир Путин также поставил перед нами задачу особое внимание уделить патриотическому воспитанию детей. Поэтому мы запустили проект “Лица Героев” и обновлённые школы украшаем муралами, изображающими Героев Великой Отечественной войны, боевых действий и специальной военной операции, чтобы школьники знали их, были сильными в истории страны», — сказал он.
Масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений, Минпросвещения реализует вместе с «Единой Россией» по поручению Президента, напомнил замминистра просвещения РФ Андрей Николаев.
«В рамках партийного проекта “Новая школа” депутаты регулярно выезжают на объекты строек, контролируют ход капремонта. Проводим на постоянной основе строительные штабы, разбираем каждую ситуацию затягивания или срыва сроков и вместе решаем возникающие вопросы. Именно такая слаженная работа помогает нам сдавать вовремя объекты и радовать детей и педагогов новыми современными зданиями», — отметил он.
Работа ведётся в рамках системного развития образования, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова.
«Стратегические решения и личное внимание Президента задают вектор, позволяющий нам уверенно выполнять задачи по созданию современных, безопасных условий для учёбы и воспитания наших детей», — отметила парламентарий.
Одним из ключевых направлений народной программы остаётся строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений. Так, с 2019 года построено 1714 школ и 1693 детских сада.
С 2022 года капитально отремонтировано 6523 школы, с 2025 года проведён капитальный ремонт 267 детских садов и 82 учреждений СПО.
Все этапы работ — от проектирования до приёмки — контролируют депутаты «Единой России», они находятся в постоянном контакте с родителями по вопросам развития образовательной инфраструктуры.
Кроме того, на форуме подвели итоги реализации всероссийских патриотических проектов «Парта Героя» и «Лица Героев», реализуемые совместно с Минпросвещения России. С 2018 года более чем в 17,5 тысячи школ страны открыто свыше 32 тысяч Парт Героя, а с 2023 года создано более двух тысяч муралов.
«Мы увековечиваем память о Героях Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО, Героях Труда, видных спортсменах, деятелях науки и культуры. Именно наши школьники выступили с инициативой открытия Парт Героев в честь участников СВО», — сказала Алёна Аршинова.
Координаторы и активисты партпроекта «Новая школа» в регионах представили лучшие практики, направленные на патриотическое воспитание детей и молодёжи, сохранение исторической памяти и защиту традиционных духовно-нравственных ценностей.
Региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Законодательного Собрания Красноярского края Виктор Кардашов и советник губернатора края, председатель Общественного совета федерального проекта «Новая Школа» Светлана Маковская приняли участие в форуме.
Виктор Кардашов отметил по итогам форума: «В повестке дня были презентации патриотических проектов, выступления экспертов по актуальным вопросам образования, подведение итогов работы партпроекта “Новая школа” в 2025 году и обсуждение планов, целевых показателей проекта на 2026 год. По всем ключевым показателям наш край среди лучших региональных отделений партии. Была отмечена и моя работа. Эту высокую оценку отношу, прежде всего, к нашей команде депутатов фракции “Единая Россия”, исполкома, политсовета, секретаря реготделения Михаила Котюкова».
На форуме также шла речь об образовательных и творческих инициативах. Одним из крупнейших мероприятий остаётся всероссийская акция «Рисуем Победу».
В 2025 году она состоялась в 13-й раз, объединив более 1,5 миллиона участников. Отдельная номинация акции посвящена теме СВО. Принять участие может любой желающий.
Отдельное внимание в работе партпроекта уделяется укреплению межнационального единства, подчеркнула Алёна Аршинова.
«2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России. Мы проводим этнофестивали и всероссийские конкурсы в целях сохранения и популяризации самобытной материальной и духовной культуры национальных республик России: “Земля Калевалы”, “Краски Чувашии”, “Коми мир” и “Песнь о Калмыкии”. В прошлом году в них приняли участие более 25 тысяч человек. Благодаря слаженной работе федерального и региональных координаторов, партпроект обеспечивает выполнение в постоянном режиме депутатами всех уровней задач, поставленных Президентом», — заключила она.