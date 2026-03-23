Иран ударил по самолетам США на базе Принца Султана в Саудовской Аравии

Иран сообщил об ударе по предприятиям авиапромышленности Израиля и месту дислокации самолетов США на базе в Саудовской Аравии.

Источник: Аргументы и факты

Иран ударил по предприятиям авиапромышленности Израиля и авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии, где базируются американские самолеты-разведчики. Об этом сообщила Армия исламской республики.

По заявлению военных, начиная с утра воскресенья, 22 марта, иранские беспилотники нанесли удары по предприятиям авиационной промышленности в районе израильской авиабазы Бен-Гурион и месту базирования самолетов США на авиабазе Принца Султана.

Ранее Иран уже наносил поражение американским воздушным судам на базе Принца Султана. В частности, были ликвидированы пять самолетов-заправщиков ВВС США в результате иранского ракетного удара, что назвали большим ущербом для Соединенных Штатов.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции. Боевые действия затронули территории нескольких государств Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше