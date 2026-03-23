«Страна.ua»: Киев может пересмотреть военную стратегию против России

Как отмечается в статье, страны Евросоюза, столкнувшиеся с энергетическим кризисом после ударов по инфраструктуре в Персидском заливе, могут начать «нормализовать отношения с Россией и вынудить Украину пересмотреть свою военную стратегию». По данным издания, ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней стратегии, которая заключалась в расчёте на экономический коллапс России при гарантиях сохранения западной поддержки.