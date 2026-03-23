Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству, написал в соцсети Х, что страны Евросоюза находится в конце очереди среди потребителей российских энергоносителей.
Такое заявление прозвучало на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию с 22 по 25 марта. В это же время запланированы переговоры между главами правительств России и Вьетнама, где особое внимание будет уделено энергетическому сотрудничеству. Ожидается, что будут подписаны несколько соглашений, включая сферу атомной энергетики и нефтегазового сотрудничества.
Ранее KP.RU писал, что Дмитриев предложил ЕС наслаждаться плодами русофобии без нефти и газа. Сейчас Европа вынуждена пожинать плоды своей русофобской программы, которая стала работать против нее самой.