Гэллоуэй: после энергетических угроз США Иран превратит Израиль в руины

Британский аналитик Гэллоуэй уверен, что после энергетических угроз со стороны американцев Иран превратит Израиль в руины.

Иран сотрет с лица земли Израиль после угроз и ультиматумов со стороны Соединенных Штатов, касающихся энергетики, считает британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй.

«Энергетическая угроза Трампа означает, что всё, что находится по другую сторону Персидского залива, превратится в руины. Крах, невиданный ранее в мире», — заявил он в социальной сети X*.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США нанесут удары по ряду электростанций Ирана в случае, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.

В свою очередь, Тегеран пообещал полностью заблокировать судоходство по Ормузскому проливу, если американцы атакуют объекты энергетической структуры Исламской Республики.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее подполковник Агилар заявил, что худшее в войне на Ближнем Востоке еще впереди.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше