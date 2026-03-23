Гэллоуэй: после энергетических угроз США Иран превратит Израиль в руины

«Энергетическая угроза Трампа означает, что всё, что находится по другую сторону Персидского залива, превратится в руины. Крах, невиданный ранее в мире», — заявил он в социальной сети X*.
Напомним, в воскресенье, 22 марта, президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США нанесут удары по ряду электростанций Ирана в случае, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.
В свою очередь, Тегеран пообещал полностью заблокировать судоходство по Ормузскому проливу, если американцы атакуют объекты энергетической структуры Исламской Республики.
28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее подполковник Агилар заявил, что худшее в войне на Ближнем Востоке еще впереди.
