JP узнала, что США уведомили Израиль о возможном захвате острова Харк

Издание со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Штаты ускорили переброску «тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС» на Ближний Восток.
Экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в интервью The Washington Post заявил, что возможная отправка американских военных на остров Харк станет «катастрофой».
«Это фактически означало бы передать Ирану множество заложников на острове, который они могли бы обстреливать дронами и ракетами», — сказал он.
Об увольнении Кента стало известно несколько дней назад. The New York Times писала, что он подал в отставку, заявив о своем несогласии с военной кампанией США против Ирана.
На острове Харк расположены нефтяные резервуары с плавающими крышами. Это стратегически важный терминал — на него приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти.
Axios со ссылкой на источники ранее сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы оккупации или блокады острова Харк, чтобы оказать давление на Иран и заставить его разблокировать Ормузский пролив. Собеседники журналистов подчеркнули, что вариант оккупации острова рассматривают всерьез.
NBC со ссылкой на источники также писал, что США ускорили переброску морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток.
В ночь на 14 марта президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные нанесли «один из самых мощных ударов в истории Ближнего Востока» по острову Харк, в результате чего все военные цели там были уничтожены. Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг слова американского лидера, заявив, что нефтяная инфраструктура острова осталась цела.
Трамп позднее заявил, что США «полностью разрушили» Харк и могут нанести еще несколько ударов «ради забавы».