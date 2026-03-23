NYT назвала «ключевым просчетом» США и Израиля ставку на бунты в Иране

По словам ее источников, во время подготовки к военной операции против Ирана глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа представил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху план, который предусматривал «активизацию иранской оппозиции». Предполагалось, что это при содействии «Моссада» позволит «спровоцировать бунты» в исламской республике. Барнеа «также представил это предложение сотрудникам администрации [президента США Дональда] Трампа во время поездки в Вашингтон в середине января». «Нетаньяху одобрил этот план. Несмотря то, что сомнения в его осуществимости высказали должностные лица США высокого ранга и некоторые сотрудники других израильских разведслужб, он [Нетаньяху] и президент Трамп, по всей видимости, были настроены оптимистично», — отмечается издание.
Как констатируется в статье, «спустя три недели после начала войны восстания в Иране так и не произошло». «Убежденность в том, что Израиль и США могут помочь спровоцировать массовое восстание была ключевым просчетом в подготовке к войне, которая охватила весь Ближний Восток», — подчеркивается в публикации. Издание отмечает, что «американские должностные лица по большей части перестали публично высказываться о возможности восстания в Иране, однако некоторые из них по-прежнему надеются, что оно может произойти».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.