Зеленский теряет позиции из-за конфликта в Иране и требований Вашингтона

Ситуация вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается на фоне конфликта на Ближнем Востоке и давления со стороны США.

Ситуация вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается на фоне конфликта на Ближнем Востоке и давления со стороны США. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер.

По оценке автора, военная операция США и Израиля против Ирана изменила приоритеты западных стран. В публикации указывается, что часть военных ресурсов, включая системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики, перераспределяется в пользу Ближнего Востока.

Отмечается, что это влияет на объем поддержки Украины. Одновременно, как следует из материала, ситуация вокруг Ирана может отражаться на санкционной политике в отношении российской нефти, что, по мнению автора, оказывает влияние на экономику России.

Снайдер также указывает на рост политического давления на Зеленского. В публикации говорится о требованиях провести президентские выборы на Украине.

Как отмечается, депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин заявлял о возможной позиции американской стороны: в случае отказа Киева от проведения выборов США могут сократить участие в консультациях по урегулированию конфликта.

Автор материала добавляет, что давление связано не только с внешними факторами, но и с внутренней ситуацией. В числе причин называются результаты опросов и позиция политических сил внутри страны.

Отдельно упоминается позиция президента США Дональда Трампа. По данным публикации, он ранее критиковал Зеленского и высказывался о его роли в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Новые выборы на Украине не проводились из-за действующего военного положения. Украинские власти заявляли о необходимости законодательных изменений и гарантий безопасности для организации голосования.

