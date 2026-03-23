Ситуация вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского ухудшается на фоне конфликта на Ближнем Востоке и давления со стороны США. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер.
Отмечается, что это влияет на объем поддержки Украины. Одновременно, как следует из материала, ситуация вокруг Ирана может отражаться на санкционной политике в отношении российской нефти, что, по мнению автора, оказывает влияние на экономику России.
Снайдер также указывает на рост политического давления на Зеленского. В публикации говорится о требованиях провести президентские выборы на Украине.
Как отмечается, депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин заявлял о возможной позиции американской стороны: в случае отказа Киева от проведения выборов США могут сократить участие в консультациях по урегулированию конфликта.
Автор материала добавляет, что давление связано не только с внешними факторами, но и с внутренней ситуацией. В числе причин называются результаты опросов и позиция политических сил внутри страны.
Отдельно упоминается позиция президента США Дональда Трампа. По данным публикации, он ранее критиковал Зеленского и высказывался о его роли в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Новые выборы на Украине не проводились из-за действующего военного положения. Украинские власти заявляли о необходимости законодательных изменений и гарантий безопасности для организации голосования.
