Стармер и Трамп обсудили необходимость открытия Ормузского пролива

Стармер и Трамп провели переговоры вечером 22 марта. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также «необходимость возобновления работы Ормузского пролива для восстановления глобального судоходства».
«Они сошлись во мнении, что возобновление работы Ормузского пролива имеет важное значение для обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
В ведомстве отметили, что Стармер и Трамп договорились в ближайшее время провести еще одни телефонные переговоры.
Позднее Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции, если тот не откроет в течение 48 часов частично перекрытый Ормузский пролив. В ответ Тегеран пригрозил полной блокадой водной артерии.