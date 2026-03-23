Стармер и Трамп обсудили необходимость открытия Ормузского пролива

Открытие Ормузского пролива необходимо для обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке, заявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора.

Источник: Reuters

Стармер и Трамп провели переговоры вечером 22 марта. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также «необходимость возобновления работы Ормузского пролива для восстановления глобального судоходства».

«Они сошлись во мнении, что возобновление работы Ормузского пролива имеет важное значение для обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Великобритании.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.

В ведомстве отметили, что Стармер и Трамп договорились в ближайшее время провести еще одни телефонные переговоры.

Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе после начала военной операции США и Израиля против страны. Блокада Ормузского пролива привела к резкому скачку цен на энергоносители.

Позднее Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции, если тот не откроет в течение 48 часов частично перекрытый Ормузский пролив. В ответ Тегеран пригрозил полной блокадой водной артерии.

