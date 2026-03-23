The Economist: У администрации США нет удачных сценариев в конфликте с Ираном

Американская администрация оказалась в стратегическом тупике: все возможные сценарии дальнейших действий в конфликте с Ираном несут для Вашингтона серьёзные риски. Об этом пишет The Economist, анализируя текущую ситуацию после блокировки Ираном Ормузского пролива.

Источник: Life.ru

По мнению издания, Соединённые Штаты изначально выбрали ошибочную стратегию, не сумев предвидеть, что Тегеран может перекрыть ключевую морскую артерию.

«У Трампа есть четыре варианта дальнейших действий: переговоры, уход, продолжение или эскалация. Если он ещё не выбрал ни один из них, то это потому, что ни один не является хорошим», — говорится в материале.

Наиболее маловероятным сценарием издание называет дипломатическое урегулирование, поскольку стороны выдвигают несовместимые требования. Уход из конфликта без достижения целей неприемлем для президента, а продолжение авиаударов (к чему склоняются израильские союзники) не гарантирует успеха. Ещё один вариант — эскалация с ударом по иранским электростанциям, которым Трамп угрожал в случае, если пролив не откроют за 48 часов, грозит полномасштабной войной.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X заявил, что президент США Дональд Трамп находится в состоянии нервного срыва на фоне конфликта с Ираном. По его словам, об этом известно всему окружению американского лидера — включая вице-президента Джей Ди Вэнса и военных. Политик призвал их отстранить Трампа от власти.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше