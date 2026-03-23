Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Гэллоуэй заявил, что Израиль ожидает погружение в океан смерти

Британский аналитик Гэллоуэй считает, что если американцы воплотят в реальность свои угрозы, связанные с ударами по энергетике Ирана, в ответ Исламская Республика погрузит страны врагов в океан смерти.

Источник: Аргументы и факты

Иран превратит государства своих врагов в войне на Ближнем Востоке в пустыню, если американцы воплотят в реальность свои угрозы, касающиеся ударов по энергетическим объектам Исламской Республики, считает британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй.

«Погружение в океан смерти. Водная война. Если Трамп выполнит свою 48-часовую угрозу, Иран ввергнет вражеские государства в пустыню», — заявил он в социальной сети X*.

Гэллоуэй подчеркнул, что для Ирана это вопрос жизни и смерти.

Напомним, в воскресенье, 22 марта, президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США нанесут удары по ряду электростанций Ирана в случае, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.

В свою очередь, Тегеран пообещал полностью заблокировать судоходство по Ормузскому проливу, если американцы атакуют объекты энергетической структуры Исламской Республики.

Ранее Гэллоуэй заявил, что после энергетических угроз США Иран превратит Израиль в руины.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.