Аналитик Гэллоуэй заявил, что Израиль ожидает погружение в океан смерти

Иран превратит государства своих врагов в войне на Ближнем Востоке в пустыню, если американцы воплотят в реальность свои угрозы, касающиеся ударов по энергетическим объектам Исламской Республики, считает британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй.
«Погружение в океан смерти. Водная война. Если Трамп выполнит свою 48-часовую угрозу, Иран ввергнет вражеские государства в пустыню», — заявил он в социальной сети X*.
Гэллоуэй подчеркнул, что для Ирана это вопрос жизни и смерти.
Напомним, в воскресенье, 22 марта, президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что США нанесут удары по ряду электростанций Ирана в случае, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.
В свою очередь, Тегеран пообещал полностью заблокировать судоходство по Ормузскому проливу, если американцы атакуют объекты энергетической структуры Исламской Республики.
Ранее Гэллоуэй заявил, что после энергетических угроз США Иран превратит Израиль в руины.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.