США и Израиль рассчитывали на беспорядки в Иране, но их не произошло

По данным издания, в ходе подготовки операции глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план активизации иранской оппозиции. Предполагалось, что при содействии спецслужб это приведет к внутренним волнениям в стране.
Как следует из публикации, Барнеа также обсуждал инициативу с представителями администрации президента США Дональда Трампа во время визита в Вашингтон в середине января. План получил одобрение на политическом уровне, несмотря на сомнения со стороны части американских чиновников и сотрудников израильских спецслужб.
Спустя три недели после начала боевых действий, отмечает газета, признаков массовых выступлений в Иране не зафиксировано. В материале подчеркивается, что расчет на внутреннюю дестабилизацию стал ключевой ошибкой при подготовке конфликта.
По информации NYT, в США снизили публичные заявления о возможном восстании, хотя отдельные представители власти по-прежнему допускают такой сценарий.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары наносились по крупным городам, включая Тегеран. В Вашингтоне объяснили действия угрозами, исходящими от иранской ракетной и ядерной программы.
В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции и нанес удары по объектам на территории Израиля.
