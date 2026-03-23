Президент Сербии провел закрытую встречу в ОАЭ и заявил о поддержке Эмиратов

Президент Сербии Александр Вучич прибыл с неанонсированным визитом в ОАЭ и провел переговоры с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом следует из сообщения сербского лидера.

Вучич заявил, что осудил нападения на Эмираты и выразил поддержку в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его данным, встреча носила закрытый характер и продолжалась несколько часов.

Визит состоялся на фоне продолжающейся эвакуации граждан Сербии из ОАЭ. Первый самолет с 200 эвакуированными прибыл в Белград 3 марта, после чего вывоз граждан продолжился.

Ранее, 1 марта, Вучич заявлял, что часть граждан отправилась в ОАЭ несмотря на предупреждения об ухудшении ситуации в регионе.

28 февраля президент Сербии провел телефонные переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке и вопросы глобальной безопасности, а также перспективы урегулирования конфликта.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
