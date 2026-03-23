Президент Сербии провел закрытую встречу в ОАЭ и заявил о поддержке Эмиратов

Президент Сербии Александр Вучич прибыл с неанонсированным визитом в ОАЭ и провел переговоры с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом следует из сообщения сербского лидера.
Вучич заявил, что осудил нападения на Эмираты и выразил поддержку в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его данным, встреча носила закрытый характер и продолжалась несколько часов.
Визит состоялся на фоне продолжающейся эвакуации граждан Сербии из ОАЭ. Первый самолет с 200 эвакуированными прибыл в Белград 3 марта, после чего вывоз граждан продолжился.
Ранее, 1 марта, Вучич заявлял, что часть граждан отправилась в ОАЭ несмотря на предупреждения об ухудшении ситуации в регионе.
28 февраля президент Сербии провел телефонные переговоры с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсуждали эскалацию на Ближнем Востоке и вопросы глобальной безопасности, а также перспективы урегулирования конфликта.
