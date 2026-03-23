Что изменится в России с 1 апреля

В апреле в силу вступают сразу несколько нововведений, которые коснутся многих жителей России. В стране будет произведена индексация социальных пенсий, пересмотрены критерии оценки доходов при предоставлении кредитов, а также введены ГОСТы на белый хлеб и выгул собак. Подробнее об этом читайте в материале ЕАН.
Рост социальных пенсий
С 1 апреля произойдет повышение социальных пенсий на 6,8%. Это увеличение связано с ростом прожиточного минимума за 2025 год. После индексации размер базовой социальной пенсии составит 9424,12 рубля, тогда как до конца марта он будет равен 8824,08 рубля. Средний размер социальной пенсии достигнет приблизительно 16 590 рублей, в то время как сейчас он составляет 15 533,9 рубля.
Параллельно увеличатся выплаты для тех, кто получает государственное пенсионное обеспечение. Это коснется участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, а также людей, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, и их семей.
Рассрочка
С 1 апреля вступают в силу новые правила предоставления рассрочки. Продавцы и сервисы перестанут использовать уловку с разными ценами, когда товар, купленный в рассрочку, стоит дороже, чем при полной оплате сразу. Кроме того, будут введены ограничения на размер штрафов, которые операторы рассрочки могут взимать с пользователей за просрочку платежей. Если сумма задолженности по рассрочке превысит 50 тыс. рублей, операторы обязаны сообщить об этом в бюро кредитных историй, что приведет к тому, что рассрочка будет учитываться в кредитной истории так же, как и обычные кредиты.
Также будет установлен максимальный срок беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он не сможет превышать шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года — четыре месяца.
Кредиты
С апреля банки вводят новые правила оценки платежеспособности клиентов. Теперь учитываются только те поступления, которые могут быть подтверждены официальными документами, такими как справки или налоговые декларации.
Переводы от физических лиц, неофициальные доходы и разовые поступления без документального подтверждения больше не будут способствовать увеличению суммы кредита.
Для предпринимателей и самозанятых требования становятся строже: их доход определяется исключительно на основании данных Федеральной налоговой службы и бухгалтерских книг. Если у клиента нет кредитной истории или она не содержит достаточно информации, банк будет рассматривать его долговую нагрузку как стопроцентную, что значительно снижает вероятность одобрения кредита.
ГОСТ на белый хлеб
С 1 апреля вступает в силу новый стандарт на хлеб из пшеничной муки. Этот документ изменяет требования к форме, весу и условиям продажи продукции. Из стандарта исключена рекомендация продавать хлеб в течение суток после выпечки. При этом срок хранения хлеба на хлебозаводе до отправки в магазины остается прежним — не более десяти часов. В дальнейшем сроки реализации в розничной торговле будут определяться магазинами на основании данных от производителей. Также смягчены требования к внешнему виду и весу хлеба. Теперь допускается производство подового хлеба овальной формы, а минимальная масса буханки более не ограничена 500 г. Можно выпускать изделия меньшего веса, начиная от 350 г, при условии согласования с заказчиком. Для изготовления белого хлеба по-прежнему разрешено использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, воду и сахар. Дополнительно допускается применение пищевых добавок, антиокислителей и ферментных препаратов.
… и на выгул собак
С апреля 2026 года в России вводится первый национальный стандарт, регулирующий требования к территориям для выгула собак. Стандарт устанавливает унифицированные критерии для внешнего вида и оснащения таких зон. В соответствии с ГОСТом, общественные пространства делятся на несколько категорий: прогулочные, игровые, дрессировочные и гигиенические.
Для городов с населением от 10 до 100 тыс. человек предусмотрены минимальные нормы по количеству различных площадок. В частности, на каждые 10 тыс. жителей должна быть предусмотрена хотя бы одна дрессировочная зона. Площадь игровой зоны должна составлять не менее 200 кв. м, а дрессировочной — от 1500 кв. м. Все площадки обязаны быть огорожены, при этом минимальная высота ограждения должна составлять 2 м.
Также установлены строгие требования к оснащению общественных пространств. Они должны иметь безопасное покрытие, быть оборудованы урнами и средствами для уборки отходов, а также включать навигационные элементы для удобства ориентации. Кроме того, необходимо учитывать потребности маломобильных групп населения.