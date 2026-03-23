Что изменится в России с 1 апреля

С 1 апреля вступает в силу новый стандарт на хлеб из пшеничной муки. Этот документ изменяет требования к форме, весу и условиям продажи продукции. Из стандарта исключена рекомендация продавать хлеб в течение суток после выпечки. При этом срок хранения хлеба на хлебозаводе до отправки в магазины остается прежним — не более десяти часов. В дальнейшем сроки реализации в розничной торговле будут определяться магазинами на основании данных от производителей. Также смягчены требования к внешнему виду и весу хлеба. Теперь допускается производство подового хлеба овальной формы, а минимальная масса буханки более не ограничена 500 г. Можно выпускать изделия меньшего веса, начиная от 350 г, при условии согласования с заказчиком. Для изготовления белого хлеба по-прежнему разрешено использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, воду и сахар. Дополнительно допускается применение пищевых добавок, антиокислителей и ферментных препаратов.