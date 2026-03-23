Лукашенко высказался о том, что смог сделать Пакистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 марта от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Пакистана Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа с национальным праздником — Днем Пакистана, и высказался о том, что смог сделать Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— В Беларуси высоко ценят отношения с Пакистаном, основанные на принципах взаимного уважения и сотрудничества, — подчеркнул глава государства в поздравлении.
Президент убежден, что при поддержке руководителей двух стран межгосударственные связи будут активизированы для эффективной реализации экономического потенциала Беларуси и Пакистана.
Александр Лукашенко, поздравляя премьер-министра, заметил, что за последние десятилетия Пакистан смог сделать довольно много для укрепления собственной независимости, а также постепенного улучшения уровня жизни граждан. Он заявил, что Беларусь и далее готова к дальнейшему активному сотрудничеству с Пакистаном.
Глава Беларуси убежден в том, что совместными усилиями удастся реализовать договоренности, которые были достигнуты во время его визита в Исламабад, состоявшегося в ноябре 2024 года, а также во время визита премьер-министра в Беларусь в апреле 2025 года.
